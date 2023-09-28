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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إقبال غير مسبوق على الالتحاق بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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صرح الدكتور محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بكازاخستان، بأن طلاب وطالبات الجامعة الجدد بالفرقة الأولى قد زاد إلى الضعف في هذا العام 2023 / 2024م من 500 طالب وطالبة بالفرقة الأولى إلى ألف طالب وطالبة.

وأكد أن هذه الزيادة تعبر عن إقبال ملحوظ واهتمام زائد من الشعب الكازاخي على الدراسة بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية وأيضًا إقبال عدد من طلاب الدول المجاورة لكازاخستان، ثقة في الجامعة وإيمانًا بفكرها الوسطي، حيث إنها قد حصلت على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخية.

وأشار إلى أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تولي عناية كبيرة بعملية تدريب الطلاب على مهارات اكتساب اللغة وجودة مناهج الدراسة في الكليات والأقسام الجامعية المختلفة، موجهًا الشكر للدولة المصرية ولوزارة الأوقاف على جهودها في دعم الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.

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الدكتور محمد الشحات الجندى كازاخستان علوم الدين وزارة الأوقاف
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