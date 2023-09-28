شريف مدكور يدافع عن ياسمين صبري: "مش فاهم إيه مشكلة الناس معاها"

عبر الإعلامي شريف مدكور عن تعجبه من الهجوم و"التريقة" التي تحصدها الفنانة ياسمين صبري في كل ظهور إعلامي لها من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها حلقتها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية".

وقال شريف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ":"ياسمين صبري ست حلوه و ذكية و بتعرف تتكلم كويس و عندها شخصية مش فاهم ايه مشكلة الناس معاها !!! هو اي هجوم و خلاص ؟؟؟".

عرض لياسمين صبري في دور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي مؤخرا فيلم "البعبع" الذي نافس في موسم عيد الأضحى.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

كما تنتظر ياسمين صبري عرض فيلم "أبو نسب" مع محمد إمام وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.