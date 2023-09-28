إذاعة الشرق الأوسط تحيي ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر

تحتفل إذاعة الشرق الأوسط بذكري وفاة الزعيم جمال عبد الناصر اليوم الخميس 28/9/2023، وذلك من خلال عدة فقرات وفترات مفتوحة خصيصاً لهذه المناسبة.

“جمال التاريخ”:

​فقره إذاعية تذاع تتناول السيرة الذاتية للرئيس جمال عبد الناصر – نشأته وأهم المحطات الفارقة في حياته واهمها ثورة 23 يوليو –تأميم قناة السويس – حركات التحرير في الدول الافريقية – القومية العربية.

“جمال في الصورة”:

​فقره إذاعية تسلط الضوء علي الاعمال الفنية التي تناولت شخصية الراحل جمال عبد الناصر والتي حملت الكثير من الثراء نابعا من ثراء الفترة الوطنية التي خاضها وعاشها الزعيم ومن اهم الاعمال –فيلم ناصر 56 – فيلم جمال عبد الناصر – مسلسل صديق العمر – مسلسل ناصر – مسلسل صديق العمر – مسلسل ناصر – مسلسل الجماعة.