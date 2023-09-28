ads
الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إذاعة الشرق الأوسط تحيي ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر

الزعيم جمال عبد الناصر
الزعيم جمال عبد الناصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحتفل إذاعة الشرق الأوسط بذكري وفاة الزعيم جمال عبد الناصر اليوم الخميس 28/9/2023، وذلك من خلال عدة فقرات وفترات مفتوحة خصيصاً لهذه المناسبة.

“جمال التاريخ”:

​فقره إذاعية تذاع تتناول  السيرة الذاتية للرئيس جمال عبد الناصر – نشأته وأهم المحطات الفارقة في حياته واهمها ثورة 23 يوليو –تأميم قناة السويس – حركات التحرير في الدول الافريقية – القومية العربية.

“جمال في الصورة”:

​فقره إذاعية تسلط الضوء علي الاعمال الفنية التي تناولت شخصية الراحل جمال عبد الناصر والتي حملت الكثير من الثراء نابعا من ثراء الفترة الوطنية التي خاضها وعاشها الزعيم ومن اهم الاعمال –فيلم ناصر 56 – فيلم جمال عبد الناصر – مسلسل صديق العمر – مسلسل ناصر – مسلسل صديق العمر – مسلسل ناصر – مسلسل الجماعة.

ads
إذاعة الشرق الأوسط جمال عبد الناصر
ads