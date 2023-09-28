هي الأكبر في تاريخها.. تفاصيل بيع إسرائيل أسلحة لألمانيا تقدر بـ4 مليارات يورو

يوقع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، في العاصمة الألمانية برلين اتفاقا لبيع نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "آرو 3" لألمانيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ويهدف نظام "آرو 3" إلى توفير حماية أفضل لألمانيا وجيرانها من أي هجمات صاروخية محتملة خلال حوالي عامين.

وتستطيع هذه الصواريخ الموجهة أن تدمر الصواريخ المعادية بعيدة المدى خارج الغلاف الجوي بضربة مباشرة.

وبحسب البيانات الإسرائيلية، تقدر تكلفة الاتفاق حوالي 4 مليارات يورو، وهي أكبر صفقة تسلح في تاريخ إسرائيل.

وفي الشهر الماضي، حصلت إسرائيل على إذن من أمريكا ببيع نظام آرو 3 لألمانيا، حيث يتم تطوير السلاح بشكل مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وكانت لجنتا الموازنة والدفاع في البوندستاج، مجلس النواب بالبرلمان الألماني، قد صوتتا لصالح شراء هذا النظام في يونيو الماضي.

وتنوي ألمانيا تمويل الاتفاق من أموال صندوق الدفاع الخاص، الذي تصل قيمته 100 مليار يورو، وتم إنشاؤه بعد اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن أمريكا تشترك مع إسرائيل في تطوير منظومة "آرو3"، ومن المنتظر أن تكون جاهزة للتشغيل بحلول نهاية عام 2025.

ومن المنتظر أن يصبح نظام "آرو3" الإسرائيلي جزءا من نظام دفاع جوي أوروبي، وهذا بناء على مبادرة من ألمانيا.

ويمثل نظام "آرو3" في الفترة الحالية المرحلة العليا من الدفاع الجوي الإسرائيلي متعدد المراحل، ويمكنه تدمير أنظمة أسلحة مهاجمة على ارتفاع أكثر من 100 كيلومتر، خارج الغلاف الجوي.

وسيصبح هذا النظام أيضا جزءا من إعادة بناء الدفاع الجوي، الذي تقلص بعد نهاية الحرب الباردة.