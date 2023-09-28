بالفيديو.. أستاذ اقتصاد: تواصل نجاحاتها في أداء ملفاتها الاقتصادية

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، إن لغة الأرقام تتحدث دائما عن الحقيقة ومصر اليوم ليست هي مصر الأمس، مؤكدة أن مصر تواصل نجاحاتها في أداء ملفاتها الاقتصادية وخاصة ملف الصادرات المصرية.

‏وأكدت وفاء، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية لديها مجلس للصادرات يتابع لحظيا هذا الملف، والأمر الثاني أن المنظومة كلها حدث بها تحسن، ومصر بذلت جهود كبيرة لتغيير شكل وخارطة الصادرات المصرية.

وأشارت إلى أن هناك حالة من التناغم بين الوزارات والجهات المعنية، فيما يخص هذا الملف، وبدأ يكون هناك جهود كبيرة في القطاع الإنتاجي والتصديري.