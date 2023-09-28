ads
الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أستاذ اقتصاد: تواصل نجاحاتها في أداء ملفاتها الاقتصادية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، إن لغة الأرقام تتحدث دائما عن الحقيقة ومصر اليوم ليست هي مصر الأمس، مؤكدة أن مصر تواصل نجاحاتها في أداء ملفاتها الاقتصادية وخاصة ملف الصادرات المصرية.

‏وأكدت وفاء، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية لديها مجلس للصادرات يتابع لحظيا هذا الملف، والأمر الثاني أن المنظومة كلها حدث بها تحسن، ومصر بذلت جهود كبيرة لتغيير شكل وخارطة الصادرات المصرية.

وأشارت إلى أن هناك حالة من التناغم بين الوزارات والجهات المعنية، فيما يخص هذا الملف، وبدأ يكون هناك جهود كبيرة في القطاع الإنتاجي والتصديري.

ads
الصادرات المصرية الملفات الاقتصادية
ads