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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب سلة الزمالك: سعيد بالتأهل لنصف نهائي بطولة الدوحة ونواجه بيروت اللبناني السبت

سلة الزمالك
سلة الزمالك
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أعرب ياسر عبدالوهاب المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك عن سعادته بوصول الفريق للدور نصف النهائي لبطولة الدوحة الدولية بعد الفوز على الأهلي الليبي وميرالكو بواتس الفلبيني والعربي الكويتي ليتصدر المجموعة الثانية بالبطولة.
 
وأكد عبدالوهاب في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنه رغم النقص العددي بغياب خالد عبدالناصر وخالد المشد وإصابة أحمد إسماعيل وعدم وجود المحترف الأجنبي مع  الفريق، لكن لاعبي القلعة البيضاء استطاعوا أن يتغلبوا على جميع فرق المجموعة بفضل الدفاع الجيد.

وأعرب ياسر عبدالوهاب عن سعادته بتألق جميع لاعبي الفريق خاصة صانع الألعاب ياسين ياسر وعلى حجازي ومعاذ أيمن وأحمد ياسر.

وأضاف مدرب سلة الزمالك أن غدا الجمعة سيكون راحة لجميع الفرق، على أن يلعب الزمالك مع بيروت اللبناني في الدور نصف النهائي للبطولة  يوم السبت المقبل.

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ياسر عبدالوهاب كرة السلة بنادي الزمالك بطولة الدوحه الدولية أيمن مصطفى
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