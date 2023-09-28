شاهد| شروط وضوابط الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

حدد قانون الانتخابات الرئاسية، شروط وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 ، ومن المقرر فتح باب الترشح من يوم 5 لـ14 أكتوبر المقبل، إليكم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.
- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين
- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى
- أن يكون حاصلا على مؤهل عال
- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية
- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أوجريمة مخلة بالشرف
- أوالأمانة حتى لو رد إليه اعتباره
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا
- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية
- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية
- الحصول على تزكية 20 عضوا من مجلس النواب
- توكيلات من 25 ألف مواطن في 15 محافظة على الأقل