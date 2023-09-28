شاهد| شروط وضوابط الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

حدد قانون الانتخابات الرئاسية، شروط وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 ، ومن المقرر فتح باب الترشح من يوم 5 لـ14 أكتوبر المقبل، إليكم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

أن يكون مصريًا من أبوين مصريين

ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى

أن يكون حاصلا على مؤهل عال

أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية

ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أوجريمة مخلة بالشرف

أوالأمانة حتى لو رد إليه اعتباره

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا

ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية

ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

الحصول على تزكية 20 عضوا من مجلس النواب

توكيلات من 25 ألف مواطن في 15 محافظة على الأقل