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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد| شروط وضوابط الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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حدد قانون الانتخابات الرئاسية، شروط وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 ، ومن المقرر فتح باب الترشح من يوم 5 لـ14 أكتوبر المقبل، إليكم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

  • أن يكون مصريًا من أبوين مصريين
  • ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى
  • أن يكون حاصلا على مؤهل عال
  • أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية
  • ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أوجريمة مخلة بالشرف
  • أوالأمانة حتى لو رد إليه اعتباره
  • أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا
  • ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية
  • ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية
  • الحصول على تزكية 20 عضوا من مجلس النواب
  • توكيلات من 25 ألف مواطن في 15 محافظة على الأقل
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