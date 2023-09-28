تدريبات خاصة لمدافعي ومهاجمي الزمالك قبل لقاء أرتا سولار بالكونفيدرالية

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، فقرة تدريبية لمجموعة المهاجمين والمدافعين على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى مدحت عبد الهادي المدرب العام الإشراف على تدريب مجموعة المدافعين، وتم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة بهم .

في حين تولى أحمد مجدي وفريدى هيريرا هيرناندو المدربين المساعدين قيادة تدريبات المهاجمين، وتم خلالها التركيز على إنهاء الهجمة بالشكل الأمثل.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني على متابعة تدريبات المدافعين والمهاجمين وقام بتوجيه اللاعبين لتنفيذ المطلوب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.