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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"حماية الطفل" بالمنيا تنظم احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

حماية الطفل بالمحافظة
حماية الطفل بالمحافظة تنظم احتفالية بذكرى المولد النبوي
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نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، احتفالية كبرى اليوم الخميس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بمقر مؤسسة البنين بمدينة المنيا، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومنطقة المنيا الأزهرية ومكتبة مصر العامة وقصر ثقافة المنيا وفرع المجلس القومى للمرأة وهيئة إنقاذ الطفولة.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالاهتمام بملف حماية الطفل وحرص الدولة على حمايته من المخاطر وجعلها في مقدمة أولوياتها والسعي لتغيير إيجابي في واقع الأطفال الأيتام من خلال المشاركة المجتمعية لمواجهة ظروفهم الأسرية بإدماجهم فى المجتمع وجعلهم قوى فاعلة.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم وتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى مولد رسول الله محمد صلى الله عليه و سلم، كما تناولت السيرة العطرة ونشأة سيد الخلق وتسليط الضوء على صفاته النبيلة التي تعد نبراسا وقدوة حسنة لتربية نشء قادر على إنجاح مسيرة التنمية ودفع عجلة الإنتاج فى المجتمع.

وخلال الاحتفالية، قدمت منطقة المنيا الأزهرية بعض التواشيح الدينية بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تم تقديم الهدايا للأطفال، إلى جانب بعض الأنشطة التعليمية والعلمية والترفيهية لنشر البهجة والسرور على الأطفال. 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا الازهريه الوحدة العامة لحماية الطفل المولد النبوى الشريف هيئة إنقاذ الطفولة
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