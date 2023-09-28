تايوان تطلق أول غواصة محلية الصنع

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 01:00 م

أطلقت تايوان أول غواصة منتجة محليا في مدينة كاوشيونج اليوم الخميس.

وشهدت رئيسة تايوان تساي إنج ون مراسم إطلاق أول غواصة محلية الصنع على الجزيرة للاختبار في ميناء بكاوشيونج.

وستكون الغواصة، إذا نجحت في اختباراتها، بمثابة إنجاز كبير لتايوان في مجال بناء السفن وتصميمها، بحسب صحيفة /تايوان نيوز/ التايوانية.

وقالت الرئيسة التايوانية: "في الماضي، كان إنشاء غواصة محلية الصنع أمرا مستحيلا، ولكن اليوم أمامكم غواصة من تصميم وبناء مواطنينا".

وأضافت: "إن بناء غواصة هو تحقيق ملموس لقرارنا بحماية بلدنا. والغواصات هي قطعة مهمة من المعدات للبحرية التايوانية لتطوير قوة قتالية غير متكافئة من حيث الإستراتيجية والتكتيكات".

وبعد سبع سنوات من التصميم والبناء، سيبدأ النموذج الأولي من الغواصة مرحلة الاختبارات في الميناء قبل التوجه إلى المحيط.

تم تسمية الغواصة "هاي كون" على اسم سمكة في الأساطير الصينية تسمى "كون" ذات أبعاد أسطورية.

ولن يتم تسليمها إلى الجيش إلا بعد اجتياز اختبارات الميناء والمحيطات. وتخطط تايوان لبناء غواصة أخرى إذا نجحت، على أن يتم نشرهما بحلول عام 2027.