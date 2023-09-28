أحمد داود ينشر صورا من كواليس تصوير «الكونتينر ٢»

نشر الفنان أحمد داود علي منصات التواصل الاجتماعي الرسمية صور له من كواليس الموسم الثاني من برنامج الكونتينر، ومن المقرر أن يزور أحمد داود خلال هذا الموسم ١٣ مصنعاً.



تعرض حلقات برنامج الكونتينر أسبوعياً يوم الجمعة والسبت الساعة ٨ مساءً والإعادة الأحد والإثنين ١١:٣٠ مساءً على قناة Ontv



ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها



كما يستعد النجم أحمد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان قاعة الأوركيد والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبه يسري. ويعتبر ذلك هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنه بعد تعاونهما في فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن". يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٣ مليون جنية مصري.



كما بدأ داود مؤخرا في تصوير أولي مشاهده في مسلسل بعنوان " زينهم" من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك.