نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد افتتاح مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الـ27

شهد الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث نيابة عن د.خالد الدرندلى رئيس الجامعة، فعاليات افتتاح مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 27 والذي تنظمه المحافظة بحضور د.ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تحت رعاية وزارت السياحة والآثار والشباب والرياضة والثقافة والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي بأرض الفروسية بمدينة بلبيس.

جاء ذلك بحضور د.أحمد عبد المعطي و م. لبني عبد العزيز نائبي المحافظ و م. محمد الصافي سكرتير عام المحافظة و م. سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار العسكري للمحافظة و د. رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وعدد من مديري المديريات الخدميه ورؤساء المراكز والمدن والاحياء وممثلين عن الكنيسة وجمعية مستثمري بلبيس والزوامل ومشايخ وعواقل القبائل العربية وأصحاب المزارع ومحبي رياضة الخيول وشباب الشرقية.

قبل بدء فعاليات الاحتفال قام محافظ الشرقية بتفقد المعارض الخاصة بالفنون التشكيلية وأيادي الشرقية ، والأجنحة الخاصة بالخدمات ومستلزمات الخيول والأعلاف والطب البيطري العسكري.

بدأ برنامج الإحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه كلمة د.ممدوح غراب محافظ الشرقية أكد فيها أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يحظي دائما بإقبال كبير وإهتمام دولي متزايد ويسجل هذا العام مشاركه أكثر من 108 من الخيول في مسابقات جمال الخيل من جنسيات ( السعوديه - المغرب - الكويت - قطر - المانيا ) إضافة إلى 73 من المشاركين في مسابقات أدب الخيل مما يجعل المهرجان علامة فارقة في خريطة البطولة العربية للخيول العربية ويعزز من مكانة الشرقية كحاضنة لكبري الفعاليات والاحداث الرياضية المحلية.

وأضاف المحافظ أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يشهد تطورا كبيرا كل عام ويظهر ذلك جليا في الإقبال المتزايد من أبناء المحافظة للمشاركه في الحضور الأمر الذي يعزز من مكانته ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية ويخلد اسمه كملتقي سنوي عالمي يجمع عشاق الفروسيه والخيل العربية.



كما وجه المحافظ الشكر لأصحاب الخيول العربية على تلبية الدعوة والمشاركة في فاعليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الــ 27 ليمثل إنطلاقة لغد أفضل لمحافظتنا الكريمة لتنعم مصر بالإزدهار تحت رعاية إبنها البار الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يخرج المهرجان بالصورة المشرفة التي تليق بأبناء المحافظة .

بدأت فقرات المهرجان باستئذان قائد طابور العرض من محافظ الشرقية ببدء فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة ممتطياً جواده حاملا علم جمهورية مصر العربية ويتبعه 7 فرسان حاملين أعلام " جمهورية مصر العربية - -دولة الكويت - دولة المغرب - دولة قطر- وزارة الداخلية - محافظة الشرقية –شعار مهرجان الشرقية للخيول في دورته 27 "

قدمت فرقه الشرطة للموسيقي العسكرية عرضا موسيقيا أعقبه استعراضا لفريق نور الشرق للتراث بالاشتراك مع فريق ثياترا بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالزقازيق ومنيا القمح تلاها تقديم فقرات فنية لفرقة الفنون الشعبية واستعراضات لطلبة كليتي التربية الرياضية بنين والتربية طفولة بنات بجامعة الزقازيق ثم عرض فني لفريق الفرسان نالت جميعها إعجاب الحضور.

كما شهدت الاحتفالية قيام فرسان اتحاد الشرطة الرياضي بتقديم عرض لرياضة الكلا وهي تعد احد الرياضات العربية العريقه التي تميز بها الفرسان العرب منذ أعوام طويلة وهي رياضه تتسم بالكثير من الطموح والتحدي وتعبر عن مهاره الفارس وذكاؤه وقوه تركيزه وتمكنه من إلتقاط الأوتاد بالسيوف والرماح ، كما تنافس فرسان اتحاد الشرطة الرياضي في رياضة البولو وهى رياضة تمارس من على ظهور الخيل بين فريقين من أربعة لاعبين يستخدم كل منهما مضارب ذات مقابض طويلة مرنة لضرب كرة خشبية فى ملعب عشبي وبين مركزين للمرمى .

وفي نهاية فعاليات الافتتاح قام محافظ الشرقية بتسليم د.إيهاب الببلاوى درعا تذكارية تقديرا لدور الجامعة ومشاركتها المتميزة فى المهرجان ، كما قام المحافظ بتكريم المشرفين علي المهرجان ، وجميع المشاركين في الفعاليات من ممثلي الهيئة العامه المصرية للتنشيط السياحي والهيئة العامة لقصور الثقافه واتحاد الشرطة الرياضي وفريق عمل كليه السياحة والفنادق بجامعة المنصورة والرعاة المشاركين فئه (الذهبي _ الفضي _ البرونزي) وممثلي الكنيسة وشخصية العام الفارسه وجدان هانم البربري وفرقه الفنون الشعبية ومخرج العرض وأصحاب المزارع المشاركة معربا عن خالص تمنياته للمشاركين بالفوز وحصد جوائز المهرجان.