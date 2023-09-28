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الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور .. الآلاف بسوهاج يتوافدون على مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات للسيسي

جانب من الحشود لعمل
جانب من الحشود لعمل توكيلات للسيسي
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استقبلت مكاتب الشهر العقاري في محافظة سوهاج اليوم الخميس، لليوم الرابع على التوالي الالاف من المواطنين بهدف عمل توكيلات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة .


في سياق متصل قام النائب خالد أبوالوفا رئيس الغردقة التجارية في محافظة سوهاج بعمل مظلات وكراسي امام مكاتب الشهر العقاري بهدف توفير الراحة للمواطنين اثناء انتظار دورهم في تحرير التوكيلات نظرا للازدحام الشديد.
وأكد عدد من المواطنين المحتشدين امام مكاتب الشهر العقاري في محافظة سوهاج انه بالرغم من الازدحام الشديد وتأخر دورهم الا انهم مصرين على الانتظار حتى عمل التوكيل لدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة وذلك بهدف استكمال الانجازات وإصلاح الاقتصاد المصري.

ومنذ أن أعلنت الهيئة فتح باب التوكيلات أمام المواطنين بدأت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى فى استقبال آلاف المواطنين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة والنصف مساء.
 
ومن التسهيلات التى اتخذها الشهر العقارى لتيسير على المواطنين فى تحرير التوكيلات هى: 
1- حددت الهيئة 217 مكتب على مستوى الجمهورية وتم مراعاة الكثافة السكانية الكبيرة فى اختيار هذه المكاتب.
2- يمتد العمل مساء عند وجود مؤيدين بالمكتب.
3- تعمل المكاتب خلال العطلات الرسمية من أجل راحة المواطنين.
4- لا يوجد اختصاص مكانى لمكاتب التوثيق حيث يمكن لمواطن أن يقوم بتوثيق تأييده لمرشح فى مكتب توثيق غير الموجود فى محافظته.
5- امداد الهيئة الوطنية لمكاتب التوثيق تابلت وماسح الكترونى لستهيل تحرير التوكيلات.

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