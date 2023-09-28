بمشاركة 16 فنانًا تشكيليًا.. ختام الفوج الأول من ملتقى "سيوة الدولي السادس للفنون"

شهد محمد بكر رئيس مركز ومدينه سيوة يرافقه كل من محمد حسن رئيس سيوة بغرفه المنشآت الفندقيه، والدكتور سمير احمد علي رئيس الملتقي ختام فاعليات "ملتقي سيوة الدولي السادس للفنون " بالتعاون مع مركز ومدينه سيوة جاليري المراسم للفاعليات الثقافية الفوج الأول والذي جاء في حب سيوة خلال الفترة من ٢١ حتى ٢٦ سبتمبر الحالى في دورته السادسه، بمشاركة ١٦ فنانا بمستوي فني رفيع ودرجه كبيرة من التالق شارك فيه نخبة من بعض الدول وعدد من فناني مصر من مختلف الاجيال والمشهود لهم بالتميز واعضاء هيئات التدريس بالكليات الفنية.
وأكد رئيس المركز أهمية تلك الأعمال وعلاقة اهل سيوة بتلك الاماكن الاثريه مشيدا بالمشاركين في الملتقي موجهًا ببذل مزيد من الجهود في تسويق واحة سيوة من خلال تلك الأعمال.
وفي نهايه اللقاء، كرم رئيس المركز الفنانين المشاركين بالملتقى موجهًا الشكر للقائمين على تنظيم الملتقى، وخاصه الفنان الدكتور سمير احمد علي رئيس الملتقى لجهوده في الإعداد والتنظيم للملتقى.