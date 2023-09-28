انطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية على أرض الفروسية بمحافظة الشرقية

انطلقت فعاليات مهرجان الخيول العربية صباح اليوم الخميس، على أرض الفروسية بمحافظة الشرقية بمسابقة جمال الخيول، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ والمشرف العام علي المهرجان وعدد من التنفيذيين ومربي الخيول واصحاب المزارع.

وأكد الدكتور أحمد عبد المعطى نائب محافظ الشرقية والمشرف على مهرجان الخيول العربية الأصيلة أن المحافظة تشتهر بتربية الخيول العربية الأصيلة وشعار المحافظة هو الحصان العربى الأصيل والمحافظة بها عدد كبير من مزارع الخيل، لافتا إلى أن أول مهرجان للخيول فى المحافظة كان 1992، واستمر حتى عام 2009 ثم توقف عدة أعوام وعاد مرة أخرى.

ولفت إلى أن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالخيل العربى الأصيل، بدليل إعلانه عن وجود أكبر مربط للخيول بالعاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن الشرقية المحافظة الأولى على الجمهورية فى تربية الخيل وتستضيف المهرجان فى دورته الـ27 على مساحة 15 فدانا بصحراء مدينة بلبيس ويعتبر هذا المهرجان هو الرسمى الوحيد على مستوى الجمهورية وهو مهرجان تراثى شعبى ينتظره كل أهالى الشرقية.

وأشار إلى أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اطلق مجموعة من الأنشطة والفعاليات فى المهرجان من أجل توطين هذه الرياضة ونأصل تربية الخيل فى المحافظة ونأخذ على عاتقنا تربية الخيول والمحافظة على التراث فى تربية الخيول.

وأضاف أن المهرجان يتكون بشكل عام من فعاليتين رئيسيتين هما جمال الخيل ويكون فيها عدد من المزارع التى تشارك بالخيول الجميلة فى المهرجان من أجل الفوز والتباهى من هو صاحب أجمل خيل، والفعالية الثانية خاصة بأدب الخيل هو من التراث العربى الخاص بمحافظة الشرقية حيث يقوم الحصان بعدد من الرقصات والحركات الممتعة فى وجود عدد من محكمين أدب الخيول.

وأكد أن عدد الخيول المسجلة فى المهرجان 95 فرس للجمال و60 فرس للأدب فضلا عن التنسيقات مع كل الجهات المعنية من وزارات الزراعة والطب البيطرى والداخيلة وعدد من الضيوف العرب وعدد من المشاهير والشخصيات العامة ومحبى الخيل ومربى الخيل على مستوى الجمهورية ونستهدف عددا من الفعاليات على هامش المهرجان بوجود عدد من الحرف التراثية وعدد من الأنشطة.