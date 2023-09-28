وزير التعليم: تطبيق المناهج الجديدة للمرحلة الإعدادية العام المقبل

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك مصادر تعليمية تم توفيرها للطلاب، وكذا المنصات التعليمية، لافتًا إلى استمرار مجموعات الدعم المدرسية.

وأضاف وزير التعليم: انتهينا من تطوير مناهج المرحلة الاعدادية، التي تضمن تحسن جودة التعليم والحياة، بما فيها من التعليم والتعلم وريادة الأعمال وقضايا التغير المناخي، وحل المشكلات، وذلك سيطبق على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي، بالعام الدراسي المقبل 2024/2025.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الآن، مؤتمر صحفيا للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة باستعدادات العام الدراسي الجديد 2024/2023.

ويبدأ العام الدراسي الجديد، رسميًا 30 سبتمبرالجاري إلى السبت 8 يونيو 2024، وتبدأ اجازة نصف العام 27 يناير المقبل.