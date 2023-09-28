«حجازي»: إعلان أسماء المقبولين ضمن الـ"30 ألف معلم" خلال أيام

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المعلمين الجدد سيتم إعلان أسمائهم قريبا جدا، وخلال أيام سيكونوا ضمن وزارة التربية والتعليم.

وأكد “حجازي”، سيتم السماح بالعمل بالحصة حسب القواعد والضوابط لسد العجز بالمديريات، وسيتم الاستمرار في المسابقات خلال الفترة المقبلة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الآن، مؤتمر صحفيا للإعلان للحديث عن كافة التفاصيل المتعلقة باستعدادات العام الدراسي الجديد 2024/2023.

ويبدأ العام الدراسي الجديد، رسميًا 30 سبتمبرالجاري إلى السبت 8 يونيو 2024، وتبدأ اجازة نصف العام 27 يناير المقبل.