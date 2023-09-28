ads
الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

«حجازي»: إعلان أسماء المقبولين ضمن الـ"30 ألف معلم" خلال أيام

د.رضا حجازي
د.رضا حجازي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المعلمين الجدد سيتم إعلان أسمائهم قريبا جدا، وخلال أيام سيكونوا ضمن وزارة التربية والتعليم.

وأكد “حجازي”، سيتم السماح بالعمل بالحصة حسب القواعد والضوابط لسد العجز بالمديريات، وسيتم الاستمرار في المسابقات خلال الفترة المقبلة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الآن، مؤتمر صحفيا للإعلان للحديث عن كافة التفاصيل المتعلقة باستعدادات العام الدراسي الجديد 2024/2023.

ويبدأ العام الدراسي الجديد، رسميًا 30 سبتمبرالجاري إلى السبت 8 يونيو 2024، وتبدأ اجازة نصف العام 27 يناير المقبل.

ads
استعدادات العام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد وزارة التربية والتعليم والتعليم
ads