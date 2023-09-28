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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على موعد مشاركة الونش في مباريات الزمالك بعد الإصابة الطويلة

الونش مدافع الزمالك
الونش مدافع الزمالك
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بدأ محمود حمدي الونش مدافع الزمالك في خوض المرحلة الثانية من التأهيل، وذلك للتعافى من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب الموسم الماضي بأكمله .

ويعود الونش للمشاركة في مباريات الزمالك وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل طبيب الزمالك، بعد شهرين من الآن . 

ويبدأ الونش في مشاركته في مباريات بشكل تدريجي عن طريق خوض بعض المباريات الودية ثم الرسمية .

ويستعد الزمالك للقاء أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد غد السبت على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع.

تعرض الزمالك لخسارة غير متوقعة في مباراة الذهاب أمام أرتا سولار وذلك بنتيجة 2-0، وصعب الفريق الأبيض مهمة الإياب، حيث يحتاج الزمالك للفوز بفارق ثلاث أهداف لضمان التأهل رسميا لدور المجموعات .

يدير لقاء الزمالك وأرتا سولار الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع. ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا.

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