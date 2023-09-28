معاون وزير الزراعة: قرارات الرئيس السيسي الأخيرة بالقطاع تدفع عجلة التنمية

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 12:40 م

أكد معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد القرش، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة فيما يخص القطاع الزراعي ودعمه تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، فضلا عن التخفيف عن كاهل الفلاحين والمزارعين.

وقال القرش - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن قرارات الرئيس مهمة جدا، خاصة فيما يخص المنتفعين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لافتا إلى أن هناك حوالي 80 ألف مستفيد كان لديهم تعثرات تجاوزت الـ 500 مليون جنيه.

وأضاف أن المبادرة تعكس اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الزراعي والفلاحين، مشيرا إلى أن المبادرة ستسهم في رفع العبء عن كاهل المزارعين، نظرا لدورهم المهم في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم مؤخرا.

وأشار معاون وزير الزراعة إلى مبادرات البنك الزراعي والتي تعمل على التخفيف عن كاهل المزارعين، موضحا أن البنك سيقدم دراسة كاملة بخصوص المتعثرين، أما هيئة التعمير فبدأت بالفعل في خطوات الحصول على الإعفاءات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر توجيهاته للحكومة بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك خلال زيارته الأخيرة لمحافظة بني سويف.