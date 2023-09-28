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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"فيس بوك" يقود للقبض على سائق مينى باص طمس لوحات سيارته للتهرب من الرادار بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" تضمن قيام سائق أتوبيس نقل عام بطمس أرقام اللوحات بالقاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حياله.

تعود الواقعة فى إطار ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائد أتوبيس نقل عام بطمس أرقام اللوحات، وبالفحص أمكن تحديد وضبط المركبة المشار إليها "تابعة لشركة نقل جماعى" وقائدها (مقيم بمحافظة القليوبية).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة خشية رصده من كاميرات الرادار بقصد التهرب من المخالفات المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله.

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