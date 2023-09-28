مكتبة الاسكندرية تُطلق الأرشيف الرقمي للطوابع المصرية

أطلقت مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي الأرشيف الرقمي للطوابع المصرية، وذلك استمرارًا لسعي المكتبة للحفاظ على التراث الحضاري للأجيال القادمة رقميًا.

يحتوي الأرشيف على أكثر من 2300 طابعًا بريديًا من عام 1866 حتى الوقت الحاضر مصنفة إلى أنواع مختلفة، مثل طوابع البريد العادي، والبريد الحكومي، والبريد الجوي، والبريد المستعجل، والطوابع التذكارية، بالإضافة إلى مجموعة من البطاقات التذكارية التي صدرت لتخليد أحداث هامة، والعديد من المناسبات الرياضية والوطنية المختلفة.

ويعد الأرشيف الرقمي للطوابع المصرية موردًا غنيًا وسهلًا في الاستخدام للمؤرخين، وهواة جمع الطوابع، والجمهور بشكل عام.