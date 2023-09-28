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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات مكبرة لرفع الإشغالات بمركز بني مزار بالمنيا

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.


من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار اليوم الخميس، حملات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالأحياء الرئيسية بالمدينة حيث شملت الحملة شوارع ( الجمهورية - بورسعيد - الشواني)، وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 139 محضر إشغال منها 125 إزالة إدارية و 14 محضر إشغال، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بني مزار بالمنيا حملات مكبرة لرفع الإشغالات رفع كافة الاشغالات محافظ المنيا مركز بني مزار
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