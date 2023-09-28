رئيس وزراء العراق يزور مصابي حريق نينوى

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أنّ رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، يزور مصابي حريق نينوى في مستشفى الحمدانية.

واندلع حريق مروع في دار مناسبات بقضاء الحمدانية، في محافظة نينوى بالعراق، مما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من الحضور.

وأوضحت قوات الدفاع المدني العراقي، أنّ استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة، ما أسفر عن انهيار أجزاء من القاعة.

وفي تحرك سريع من جانب الحكومة، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة، ببذل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث.