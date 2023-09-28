الأهلي يخاطب "فيفا" لزيادة حصته من تذاكر كأس العالم للأندية

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 12:01 م

تواصل مسئولو النادي الأهلي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لزيادة حصة الفريق من التذاكر المخصصة لحضور مباريات المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.



ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم التي ستقام في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل، بمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جده السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.



وحصل الأهلي على 2500 تذكرة من “فيفا” ويتفاوض من أجل الحصول على 5 آلاف تذكرة أخرى على أن يتم توزيعها على رابطة جماهير الأهلي في السعودية لمؤازرة الفريق الأحمر في مونديال الأندية.



وتعتبر هذه المشاركة التاسعة للناي الأهلي في تاريخه بكأس العالم للأندية، منذ الظهور الأول في 2005 وحتي النسخة الماضية للمرة الثامنة وحقق المركز الرابع عالميًا وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات في تاريخه .

الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية 2023:

البطل - 5 ملايين دولار

الوصيف - 4 ملايين دولار

المركز الثالث - 2.5 مليون دولار

المركز الرابع - 2 مليون دولار

المركز الخامس - 1.5 مليون دولار

المركز السادس - مليون دولار

المركز السابع - 500 ألف دولار