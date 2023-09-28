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الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. مكتبة مصر الجديدة تعرض "Past lives"

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يعرض نادى السينما بمكتبة مصر الجديدة فى الخامسة من مساء غد الجمعة فيلم   Past lives للمخرجة الكورية الكندية سيلين سونج، إنتاج عام ٢٠٢٣ ، ويصاحب الفيلم ترجمة باللغة العربية.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، أن عرض الفيلم يأتى فى إطار النشاط الثقافى  للمكتبة الحافل بالفعاليات الثقافية من ندوات وورش عمل وعروض سينمائية تصب فى النهاية في فكر ووجدان الشباب والنشء لتنمية مداركه الفكرية والثقافية.
 

يدور الفيلم حول فلسفة القدر هل نستطيع التمرد عليه ومعاندة خطته؟ وهل يمنحنا القدر علامات للغد الذي ينتظرنا؟ وهل تتبدل الخطة فنسبقه نحن في الخطوات والرحلة الطويلة؟.

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مكتبة مصر الجديدة المخرجة سيلين سونج نادي السينما
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