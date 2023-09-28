"الزراعة" توزع هدايا الرئيس والحلوى والسلع على أهالي الشيخ زويد والطويل

واصلت قافلة وزارة الزراعة "سيناء في القلب" أعمالها، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمساهمة في خفض العبء عن كاهل أهالي سيناء.

وأطلقت القافلة برئاسة سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة حملة لطرق أبواب القرى العائدة الى سيناء بمنطقتي الطويل والشيخ زويد، ولقاء الاهالي، وتوزيع هدايا الرئيس السيسي ومنتجات وزارة الزراعة حلوى المولد بالمجان.

كما تقدم صالح بالشكر إلى القوات المسلحة، لمرافقتها القافلة، وحملة طرق الأبواب، فضلا عن الجهود التي تقدمها في سيناء الحبيبة لتنميتها، وحفظ الامن فيها.

فيما استقبل اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، القافلة بعد انتهاء أعمالها، وأهدى درع المحافظة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تسلمه نيابة عنه "صالح"، تقديرا لجهود الوزارة في تحقيق التنمية بالمحافظة، فضلا عن الدور البارز والهام، الذي قدمته القافلة الكبرى، والتي تعد هي الأكبر، لدعم أهالي سيناء.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أطلق أكبر قافلة من منافذ منتجات وزارة الزراعة، الى سيناء، حيث ضمت ٤١ سيارة محملة بحوالي ٧٥ طن من المواد والمنتجات والسلع الغذائية المتنوعة، من خضر ولحوم ودواجن واسماك ومنتجات ألبان، وبقالة وبقوليات، بأسعار مخفضة بنسبة ٥٠٪ على الأقل، فضلا عن هدايا الرئيس السيسي من السلع لتوزيعها على القرى الاكثر احتياجا بالمجان

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