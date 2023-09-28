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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رسميا.. تعيين نادر سعد سفيرا لمصر في بلغاريا

السفير نادر سعد
السفير نادر سعد
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أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تعيين المستشار سامح الخِشِن، متحدثًا رسميًا لرئاسة مجلس الوزراء، خلفًا للسفير نادر سعد، الذى صدر قرار جمهورى بتعيينه سفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى حكومة جمهورية بلغاريا، وغير مقيم لدى حكومة شمال مقدونيا.

والسفير نادر سعد، حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية جامعة القاهرة عام ١٩٩٩ بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، والتحق بالسلك الدبلوماسي المصري عام ٢٠٠١.

وعمل من قبل في سفارات مصر في مالاوي، وأنقرة، وواشنطن، كما سبق له العمل مساعدًا لمستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية في الفترة من نوفمبر ٢٠١٢ وحتى مايو ٢٠١٤.

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السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء
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