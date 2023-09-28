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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

المستشار سامح الخِشِن متحدثا رسميا لرئاسة مجلس الوزراء

المستشار سامح الخِشِن
المستشار سامح الخِشِن
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أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تعيين المستشار سامح الخِشِن، متحدثا رسميًا لرئاسة مجلس الوزراء، خلفًا للسفير نادر سعد، الذى صدر قرار جمهورى بتعيينه سفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى حكومة جمهورية بلغاريا، وغير مقيم لدى حكومة شمال مقدونيا. 

والمستشار سامح الخشن حاصل على ماجستير العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتحق بالسلك الدبلوماسى عام ٢٠٠٤.

كما سبق له العمل فى سفارة مصر فى أفريقيا الوسطى، ووفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، ووفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، وبعثة رعاية المصالح المصرية فى طهران. 

وعمل المستشار سامح الخشن بديوان عام وزارة الخارجية فى إدارة الأزمات والتخطيط السياسى، وشئون الوكالات الدولية المتخصصة، وشئون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة.

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رئاسة مجلس الوزراء المستشار سامح الخ ش ن
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