"عبد الصمد" يذهب إلى الجنوب بكتابه "اعرف أهلك"

صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب "اعرف أهلك"، للكاتب دكتور محمد أمين عبد الصمد، وهو محاولة للتعريف بالثقافات الأفريقية ودوائر تفاعلها واحتكاكاتها، وتاريخها الثقافي، عن قناعة تامة من الكاتب بإنتماء مصر لدائرة الثقافات الأفريقية مثلما تنتمي وتتقاطع فيها دوائر ثقافة متعددة ومتنوعة، وتعمد الكاتب تنويع النطاقات الجغرافية الدراسية لفصول الكتاب، مقدمًا الثقافات الأفريقية أُطرها وسياقاتها؛ وأهمية دراستها بشكل علمي، في دون أفكار مسبَّقة مسيطرة أو مُسيِّرة لعملية الدرس، وذلك لتحقيقها أو تأكيدها أو نفيها.

وناقش الكاتب في مقدمته لموضوعاته حال الدراسات الأنثروبولوجية الأفريقية قديماً واتسامها بسمعة ليست جيدة بسبب الفترة الاستعمارية التي واكبت توظيف الأنثروبولوجيا الثقافية ( ومن مكوناتها الفولكلور طبقاً لبعض المدارس ) لدراسة المجتمعات الأفريقية للسيطرة عليها واستغلال مقدراتها إلى أقصى حد، ونجد العديد من الأسماء التي ترتبط بهذا التوجه بشكل ما مثل: سليجمان وإيفانز بريتشارد ومالينوفسكي .

ولم يكتفِ المستعمر الأوروبي بذلك بل عمل على إزكاء بعض النعرات العرقية ومحاولة تأكيد علو عنصر على آخر ليخلق صراعاً مزمناً يكون هو المستفيد الوحيد منه مثل غرسه لمفهوم علو الحاميين على النيليين وهو ما أوجد وعمق الصراع بين التوتسي والهوتو مثلاَ وجعل منطقة صراعهم منطقة نفوذ لنوع من الاستعمار الجديد وهو الاستعمار عن بعد أو الاحتلال بالوكالة والصراع في الشرق الإفريقي وتفتيت دوله لصالح مشروع الاستعمار الجديد .

وجاءت دراسات الكتاب للتعريف بالثقافات الأفريقية في أطار التعريف وإعلاء قيم التنوع والتعدد، وجاءت الدراسات كالتالي:

1- الحلف الهلالي والتأثير الثقافي والإثني في الشمال الأفريقي(رؤية أنثروبولوجية للتاريخين الرسمي والشعبي)

2- تأثير الثقافة العمانية على منطقة شرق أفريقيا ( زنجبار نموذجاً)

3- القيم في الأمثال الشعبية الهوساوية(دراسة أنثروبولوجية ثقافية)

4- دور الفيس بوك في انتشار المأثور الشعبي القولي بين الشباب (دراسة وصفية في مجتمع شرق ليبيا )

5- الأدب العربي السنغالي (قراءة أولية).

6- قبــائل جنــــوب الســـــودان(دراسة إثنوجرافية)

ونوه الكاتب إلى اهتمامه باستكمال هذا المشروع في أجزاء متعددة للتعريف المبسط والمتعمق كذلك بالثقافات الأفريقية بعيدًا عن الصور النمطية الماضوية والمضللة.

وتقيم الهيئة العامة للكتاب ندوة لمناقشة الكتاب الساعة السادسة مساءً يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023م بالمركز الدولي للكتاب ويناقش الكتاب كل من الدكتور محمد حسين هلال والأديب الباحث فؤاد مرسي، ويدير اللقاء الناقد الدكتور رضا عطية.



يذكر أن د. محمد أمين عبد الصمد عبد الحافظ حاصل على الدكتوراة في الأنثروبولوجيا الثقافية بمرتبة الشرف الأولى , معهد البحوث والدراسات الأفريقية- قسم الأنثروبولوجيا – جامعة القاهرة 2012، و ماجستير في الأنثروبولوجيا الثقافية بتقدير جيد جدا – معهد البحوث و الدراسات الأفريقية – جامعة القاهرة 2009، دبلوم تخصص أنثروبولوجيا ثقافية بتقدير جيد جدا - معهد البحوث و الدراسات الأفريقية – جامعة القاهرة 2007، دبلوم عام أنثروبولوجيا بتقدير جيد جدا – معهد البحوث و الدراسات الأفريقية – جامعة القاهرة 2006، دبلوم المعهد العالي للفنون الشعبية بتقدير جيد جدا- أكاديمية الفنون 2000، دبلوم المعهد العالي للنقد الفني بتقدير إمتياز – أكاديمية الفنون 1998، كما حصل على ليسانس حقوق – جامعة القاهرة 1996

كما تولى سكرتير تحرير سلسلة دراسات الفنون الشعبية 2004/ 2005، ومدير تحرير مطبوعات المركز القومي للمسرح و الموسيقى و الفنون الشعبية من 2005 حتى 2014 ( مدير تحرير سلاسل دراسات في الفنون الشعبية, توثيق المسرح المصري , دراسات في المسرح المصري , تراث الموسيقى , المسرح المصري المعاصر , روائع المسرح العالمي , تجارب في المسرح المصري , تراث المسرح المصري)، ومدير تحرير مجلة (ألوان من الفنون )، ومدير تحرير مجلة (القرية الفولكلورية الإلكترونية)، والإشراف على أكثر من 20 بعثة ميدانية لجمع و دراسة المأثور الشعبي المصري ، والمشاركة في البعثة العلمية لدراسة ثقافة السلوم 2006 ضمن فريق موفد من وزارة البيئة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.

وأشرف على مشروع جمع الفنون الحركية المصرية 2007، وشارك كمحاضر في العديد من الندوات و المؤتمرات العلمية، وعضوا في فريق دراسة أوضاع اللاجئين في مصر ( منظمة IOM)التابع للأمم المتحدة، وأشرف على الصالون الثقافي بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية 2014، وعضو لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة 2013/ 2017، و مدير تحرير مجلة المسرح الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، وعضو لجنة الفحص لمطبوعات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، كما كان عضوا في لجنة الفحص والقراءة بالهيئة المصرية العامة للكتاب، وعضو مجلس إدارة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، و مؤسس ومدير التحرير السابق لسلسلة (أفريقيات) الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، و مدير تحرير مطبوعات المهرجان القومي للمسرح 2014, 2015, 2016، ومنسق لجنة المطبوعات والنشر بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي 2016, 2017, 2018, 2019، ورئيس تحرير مطبوعات المهرجان القومي للمسرح 2017، و عضو المكتب الفني للفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت الفني للفنون الشعبية الإستعراضية، وعضو لجنة تحكيم مسابقة النصوص في مهرجان (أيام القاهرة للمونودراما) الدورة الثانية 2019، وعضو اللجنة العليا لمهرجان (أيام القاهرة للمونودراما) 2019/ 2020، والإشراف على إدارة التوثيق الموسيقي بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، و الإشراف على إدارة التراث الموسيقي بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، و الإشراف على إدارة التوثيق المسرحي بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، و رئيس تحرير مطبوعات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية 2019، والمؤسس ورئيس تحرير مجلة (ألوان من الفنون ...موسيقى – فنون شعبية) بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية 2019، وعضو لجنة التراث غير المادي (الفنون الشعبية) بالمجلس الأعلى للثقافة 2020، و المشرف على الإدارات الفنية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، كما أعد وقدم برنامج (حلوة بلادي) لصالح قناة اليوتيوب الخاصة بوزارة الثقافة 2020، وعضو لجنة الدراما باتحاد كتَّاب مصر 2022، وكان عضوا في لجنة الندوات بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدورة الثلاثين 2023، ومنسق عام المطبوعات والنشر بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح والتجريبي 2023



وقدم له من الأعمال المسرحية :

1- أحوال السلطنة ... آخر عكننة .

2- سيف على وتر الربابة .

3-الحياة حدوتة .

4-غناوي الخطاوي .

5- مطلوب دفنه فوراً.

6- صباحية مباركة .

7- مدد يا سيدي شيكانارا .

8- البيانولا.

9- أبو زيد في الخدمة .

10- شريعة العقد .

11- بحَّة .

12- العشاء الأخير .

13- الحيطان ليها لسان .

14-لامبو .

15-عتمان عاد من زمان .

16- رقص الغربان

17- مدد يا سيدي شيكانارا ( البيت الفني للمسرح)

18- هيَّه (جامعة الإسكندرية)

19- رحلة سنوحي

20- لامبو ( قصر ثقافة بور سعيد 2017)

21- هيه (جامعة أسيوط)

22- الزناتي

23- سيدنا

24- صباحية مباركة (إسنا)

25-الزناتي ( قصر ثقافة الخارجة – الوادي الجديد)



كتب العديد من الأفلام التسجيلية منها:

1-عبد الحميد يونس ...شمس لا تغيب

2- السيد درويش ... رائد الموسيقى المصرية

3- سيوة الأحلام

4- المركز القومي للمسرح

5- نهر من العطاء " مؤتمر المرأة الأفريقية "

6- عبد الرحمن الشافعي.... رائد المسرح الشعبي .

7- الرقص الشعبي .... فن وثقافة .

8- إللي أبدع ما ماتش ..الفنان محمود عيد

9- المادة العلمية لفيلم (الرقص مع الحياة .. بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاماً على إنشاء فرقة رضا)

نشر له :

1- مسرحية " الحياة حدوتة ".

2- مسرحية " مدد يا سيدي شيكانارا".

3- مسرحية " لامبو ".

4- مسرحية " سيف على وتر الربابة ".

5- مسرحية " الخايب حسن ".

6- الموال القصصي ومعالجته سينيمائياً.

7- مسرحية " رقص الغربان " .

8- مسرحية " حوحو ملكاً " .

9- وظائف الأغنية الشعبية في مجتمع درنة الليبية

10- من ملامح الرقص الشعبي المصري

11- زكريا الحجَّاوي ..فنان الشعب (تحرير)

12-الزناتي ( مسرحية ).

13- واحات الفن والجمال (دراسات أنثروبولوجية في الواحات البحرية )

14- مسرح أمين صدقي ... ( دراسة وتقديم )

15- أطلس الفولكلور ........ ضرورة وطنية (بحوث مؤتمر الأطلس)

16- قراءة في أوراق محور التوثيق المسرحي ودراساته , والمركز القومي للمسرح ودوره في التوثيق (ضمن بحوث المؤتمر القومي للمسرح المصري بالمجلس الأعلى للثقافة )

17- الواو .............. روح الجنوب

18- التنوع الثقافي في مصر ..قراءة أنثروبولوجية في الخريطة الثقافية المصرية .

19- القيم في الأمثال الشعبية ..دراسة مقارنة بين ليبيا ومصر .

20- من أعلام التنوير في المسرح المصري . مشارك بدراسة بعنوان ( ألفريد فرج ...الباحث عن العدل).

21- نحو أنثروبولوجيا أفريقية , (قراءة مصرية في الفولكلور الأفريقي ) بحث ضمن بحوث مؤتمر ( أفريقيا بعيون مصرية ) اتحاد كتَّاب مصر .

22- النوبة ...جذر الذهب ( بحث مشارك في مؤتمر المأثورات الشعبية والتنوع الثقافي 2014 بالمجلس الأعلى للثقافة) .

23- سنوات من العطاء . دراسة وتقديم للكتاب التذكاري للمكرمين في المهرجان القومي للمسرح (الدورة الثامنة)

24 – دراسة ( الشافعي ...شيخ طريقة ) الكتاب التذكاري للمهرجان القومي للمسرح

25- موسيقار الحركة ..سمير جابر (دراسة في كتاب المكرمين في مهرجان الطبول 2016)

26- موسيقى الجسد

27- المأثور الشعبي والفن التشكيلي المعاصر (تحرير)

28- عبد الرحمن الشافعي ... شيخ طريقة ( تحرير)

29- السخرية الشعبية والثورات المصرية ( الملتقى الدولي لتجديد الخطاب الثقافي 2016)

30- هل هناك آخر مصري ؟؟ .. ضمن بحوث مؤتمر (الثقافة الشعبية العربية , رؤى وتحولات)

31- سيدنا (مسرحيتي حوحو ملكاً وسيدنا ).

32- المأثور القصصي في مسرح ألفريد فرج (المؤتمر الثالث لأطلس الفولكلور المصري 2017)

33- تقديم ودراسة حول (حكاية ياسين وبهية نجيب سرور ) للدكتور عطارد شكري , الهيئة المصرية العامة للكتاب .

34- الموال القصصي في السينما المصرية (طبعة ثانية- الهيئة العامة لقصور الثقافة 2017)

35- الأستاذ ... دراسة عن الأستاذ الدكتور محمد شيحة - إصدارات المهرجان القومي للمسرح الدورة العاشرة

36- مواجهة التراث مسرحيًا . مسرحية دوديتللو نموذجاً . أبحاث المحور العلمي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي .

37- القيم في الأمثال الشعبية للهوسا . دراسة في الأنثروبولوجيا الثقافية , ملتقى الثقافات الشعبية الأفريقية , المجلس الأعلى للثقافة 2017.

38- السامر ومسرحه .(دراسة في مسرحيات السيد محمد على)...مؤتمر المسرح الشعبي بالمجلس الأعلى للثقافة 2018

39- سيناريو فيلم (يوم في حياة صباح ) مجلة فنون – الهيئة المصرية العامة للكتاب 2018

40- الأغنية الشعبية في الواحات البحرية بهجة للروح , مجلة الثقافة الحديدة 2018

41- حــــرت الأرض التراث الشعبي القصصي في المسرح المصري( دراسات أنثروبولوجية لنصوص مختارة )

42- دور الفيس بوك في إنتشار المأثور الشعبي القولي بين الشباب ..دراسة وصفية في منطقة شرق ليبيا . دراسة ضمن مطبوعات مؤتمر (شباب افريقيا بين الواقع والمأمول ) الهيئة العامة لقصور الثقافة 2019

43- التراث الشعبي في المسرح المصري , الهيئة العامة لقصور الثقافة , ( الفائزون) 2019

44- رشق الرمح .. دراسات أنثروبولوجية في المسرح المصري, الهيئة المصرية العامة للكتاب , 2019

45- الشعر الشعبي والضبط الاجتماعي, مجلة الفنون الشعبية , الهيئة المصرية العامة للكتاب.

46- الحلف الهلالي والتأثير الثقافي والإثني في الشمال الأفريقي (دراسة أنثروبولوجية للتاريخين الرسمي والشعبي)

47- العيد الكبير في بني سلامة . مجلة الثقافة الجديدة , عدد يونيو , 2020

48- الطب الشعبي في قرية مصرية (بني سلامة نموذجاً) مجلة تراث الإماراتية , عدد مايو , 2020

49- تأثير الثقافة العمانية على الساحل الشرقي لأفريقيا (زنجبار نموذجاً) دراسة في الأنثروبولوجيا الثقافية. المؤتمر العلمي الثالث للقصور المتخصصة, الموروث الفني والحرفي لغة تواصل بين الشعوب . الدورة العربية الأفريقية 2021

50- إعرف أهلك دراسات أنثروبولوجية في الثقافات الأفريقية, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 2022.

51- الفنون القولية الشعبية, الجزء الأول: الفنون القولية الغنائية, المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية, 2022

52- ضحكات مكتومة, مسرحيتان ( جحا قاضينا- قضانا) النقابة العامة لإتحاد كتَّاب مصر 2023

52- عيد الحصاد ( مسرحية) المركز القومي لثقافة الطفل – وزارة الثقافة 2023



الأنشطة التطوعية :

1- عضو إتحاد كتاب مصر .

3- عضو مؤسس في الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية .

3- عضو مؤسس في نقابة (المبدعين الشعبيين)

الجوائز والتكريم:

1- التكريم من الأمم المتحدة في اليوم العالمي للشباب 2003

2- جائزة أفضل إعداد مسرحي مركز ثان "الهيئة العامة لقصور الثقافة " عن مسرحية "رقص الغربان "2006

3- جائزة التأليف المسرحي مركز ثانٍ عن مسرحية " حوحو ملكاً "2008

4- جائزة المدير المتميز " المركز الأول " على وزارة الثقافة المصرية ممنوحة من وزارة التنمية الإدارية و مركز دعم و اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء 2008

5- جائزة التأليف المسرحي من إتحاد كتاب مصر (جائزة محمد سلماوي) 2010

6- التكريم عدة مرات من وزارة الشباب و الرياضة .

7- جائزة أفضل نص معد عن أصل غير مسرحي عن نص لامبو , المهرجان القومي للمسرح 2017 , وزارة الثقافة المصرية

8- الجائزة الثالثة في الدراسات النقدية في المسابقة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة عن دراسة (التراث الشعبي في المسرح المصري )

9- الجائزة الثانية في التأليف المسرحي لنص (الزناتي ) من المجلس الأعلى للثقافة, دورة الكاتب محفوظ عبد الرجمن .

10 – التكريم من مهرجان (أيام القاهرة للمونودراما 2019)

11- التكريم من مؤتمر (شباب أفريقيا بين الواقع والمأمول) 2019

12- جائزة أفضل مقال في النقد المسرحي التطبيقي من المهرجان القومي للمسرح – مصر 2019

13- التكريم من المؤتمر العلمي الثالث للقصور المتخصصة, الموروث الفني والحرفي لغة تواصل بين الشعوب . الدورة العربية الأفريقية 2021

14- التكريم من صالون عافية الثقافي 2021

الدورات التدريبية :

1- دورات متعددة ودراسات حرة قصر السينيما " فن كتابة السيناريو"

2- دورة حماية الملكية الفكرية بوزارة الثقافة 2008

3- دورة إدارة المؤسسات الثقافية – جامعة الدول العربية بالإشتراك مع مركز جون كينيدي الثقافي 2008

4- ورش عمل (IOM) لبحث و دراسة أوضاع اللاجئين و المهجرين 2009

5- دورة (إدارة الأزمات) بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2011

6- دورة (تكوين فريق العمل وإدارته) مركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2012

7- دورة ( تنمية الموارد البشرية) مركز تدريب وزارة الثقافة 2012





