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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: القوات الروسية تقصف زابوروجيا 148 مرة خلال 24 ساعة

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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أكدت الإدارة العسكرية لمنطقة زابوروجيا، أن القوات الروسية قصفت 27 مدينة تابعة للمنطقة 148 مرة، خلال ال(24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم /الخميس/ عن الإدارة العسكرية قولها - في بيان لها - "تعرضت عدة بلدات في زابوروجيا للقصف 148 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والطائرات المسيرة الهجومية والصواريخ".

وأضافت أن من بين البلدات التي تعرضت للقصف شيرفوني وروبتين وستيبوفي وأوريخي وكاميانسكي.

وأشارت إلى أن القصف أسفر عن إصابة شخص (23 عاما)، موضحة أنه تم تسجيل 25 ضررا في مبان ومنشآت مدنية جراء القصف الروسي.

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زابوروجيا أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق و القوات الروسية
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