أوكرانيا: القوات الروسية تقصف زابوروجيا 148 مرة خلال 24 ساعة

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 11:30 ص

أكدت الإدارة العسكرية لمنطقة زابوروجيا، أن القوات الروسية قصفت 27 مدينة تابعة للمنطقة 148 مرة، خلال ال(24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم /الخميس/ عن الإدارة العسكرية قولها - في بيان لها - "تعرضت عدة بلدات في زابوروجيا للقصف 148 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والطائرات المسيرة الهجومية والصواريخ".

وأضافت أن من بين البلدات التي تعرضت للقصف شيرفوني وروبتين وستيبوفي وأوريخي وكاميانسكي.

وأشارت إلى أن القصف أسفر عن إصابة شخص (23 عاما)، موضحة أنه تم تسجيل 25 ضررا في مبان ومنشآت مدنية جراء القصف الروسي.