النمسا: قبول دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن "ضرورة لدعم الاستقرار"

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 11:29 ص

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، أن الهدف المشترك لدول أوروبا هو قبول دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن من أجل مواجهة النفوذ المتزايد لروسيا والصين في المنطقة.

وأوضح الوزير شالينبرج، في تصريحات اليوم /الخميس/ - أن ضم دول غرب البلقان ضرورة لدعم الاستقرار والأمن والرخاء في أوروبا.

وقال الوزير النمساوي، إن مكافحة الهجرة غير الشرعية كانت محور المناقشات مع وزراء خارجية مجموعة وسط أوروبا "سنترال ٥" أمس وهي الدول التي تضررت بشكل خاص من ضغوط الهجرة، لافتا إلى أهمية تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي مؤخرًا في هذا الشأن بسرعة.

وكان وزراء خارجية سلوفينيا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والنمسا اجتمعوا في فيينا أمس في إطار مجموعة "سنترال ٥" لمناقشة السياسة الأمنية الحالية وقضايا الجوار، كما تطرقوا إلى التحديات الكبرى مثل الحرب العدوانية الروسية والهجرة غير الشرعية وكذلك مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي.