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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخصين غرقا في ترعة الفاروقية بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية
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لقي شخصين مصرعهما غرقا في ترعة الفاروقية ناحية مركز دارالسلام في محافظة سوهاج .

وكان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا يفيد بغرق شخصين ببترعة الفاروقيه بناحية دائرة مركزدار السلام وتم انتشال الجثتين بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري وتبين غرق كل من : محمد م ا 22 سنة عام ونجل عمه إبراهيم م ا 12 سنة طالب يقيمان دائرة مركز العسيرات وبمناظرتهما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بهما افاد والد الأول " عم الثاني " المدعو م ا م 59 سنة عامل زراعيومقيم
بذات الناحية أنه أثناء قيام المذكورين بممارسة الصيد علي مركب صيد صغيرة بالترعة المشار إليها إختل توازن الثاني وسقط بها وحال محاولة الأول إنقاذه غرقا ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك .

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