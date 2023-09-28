مصرع شخصين غرقا في ترعة الفاروقية بسوهاج

لقي شخصين مصرعهما غرقا في ترعة الفاروقية ناحية مركز دارالسلام في محافظة سوهاج .

وكان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا يفيد بغرق شخصين ببترعة الفاروقيه بناحية دائرة مركزدار السلام وتم انتشال الجثتين بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري وتبين غرق كل من : محمد م ا 22 سنة عام ونجل عمه إبراهيم م ا 12 سنة طالب يقيمان دائرة مركز العسيرات وبمناظرتهما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بهما افاد والد الأول " عم الثاني " المدعو م ا م 59 سنة عامل زراعي – ومقيم

بذات الناحية أنه أثناء قيام المذكورين بممارسة الصيد علي مركب صيد صغيرة بالترعة المشار إليها إختل توازن الثاني وسقط بها وحال محاولة الأول إنقاذه غرقا ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك .