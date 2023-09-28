تعرف على الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 11:13 ص

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر.

"البوابة نيوز" تستعرض الجدول الزمني لعقد الانتخابات الرئاسية 2024:

الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات الرئاسية 2024