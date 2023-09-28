تعرف على الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر.
"البوابة نيوز" تستعرض الجدول الزمني لعقد الانتخابات الرئاسية 2024:
الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات الرئاسية 2024
- من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر.. تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة وينتهي العمل باليوم الأخير الساعة 2 ظهرا.
- 16 أكتوبر.. إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم.
- 17 و 18 أكتوبر.. تلقي اعتراضات المرشحين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.
- 19 إلى 21 أكتوبر.. فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات.
- 22 أكتوبر.. إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه.
- 23 و 24 أكتوبر.. تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.
- 26 أكتوبر.. البت في التظلمات والإخطار بها.
- 27 و 28 أكتوبر.. تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال يومين.
- 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر.. تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم إليها من طعون.
- 8 نوفمبر.. اختيار المرشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح وأيضا أخر موعد لسحب طلب الترشح.
- 9 نوفمبر.. إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم على أن تبدأ الحملات الانتخابية.
- 15 نوفمبر.. أخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه.
- 16 نوفمبر.. نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتي الأخبار والجمهورية.
- 12 صباحا يوم 29 نوفمبر.. توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات المصريين في الخارج.
- 1 و 2 و3 ديسمبر.. انتخاب المصريين في الخارج اعتبارا من 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.
- 12 صباحا يوم 8 ديسمبر.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات الداخل.
- 10 و 11 و12 ديسمبر.. الانتخاب داخل مصر اعتبارا من 9 صباحا وحتى 9 مساء.
- 13 ديسمبر.. انتهاء عملية فرز الأصوات وإعلان الحصر العددي للأصوات.
- 14 ديسمبر.. تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة.
- 15 و 16 ديسمبر.. البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة.
- 18 ديسمبر.. إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية.
- 19 ديسمبر.. استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة وتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.
- 21 وحتى 30 ديسمبر.. تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم لها من طعون.
- 4 يناير 2024.. توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج.
- 5 و 6 و7 يناير.. إجراء انتخابات الإعادة في الخارج ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.
- 7 يناير.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الداخل.
- 8 و 9 و10 يناير.. إجراء انتخابات الإعادة فى الداخل ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.
- 11 يناير.. انتهاء عملية الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات.
- 12 يناير.. تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة.
- 13 و 14 يناير.. البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة.
- 16 يناير.. إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية.