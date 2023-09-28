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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تعرف على الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر.

"البوابة نيوز" تستعرض الجدول الزمني لعقد الانتخابات الرئاسية 2024:

الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات الرئاسية 2024

  • من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر.. تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة وينتهي العمل باليوم الأخير الساعة 2 ظهرا.
  • 16 أكتوبر.. إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم.
  • 17 و 18 أكتوبر.. تلقي اعتراضات المرشحين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.
  • 19 إلى 21 أكتوبر.. فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات.
  • 22 أكتوبر.. إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه.
  • 23 و 24 أكتوبر.. تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.
  • 26 أكتوبر.. البت في التظلمات والإخطار بها.
  • 27 و 28 أكتوبر.. تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال يومين.
  • 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر.. تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم إليها من طعون.
  • 8 نوفمبر.. اختيار المرشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح وأيضا أخر موعد لسحب طلب الترشح.
  • 9 نوفمبر.. إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم على أن تبدأ الحملات الانتخابية.
  • 15 نوفمبر.. أخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه.
  • 16 نوفمبر.. نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتي الأخبار والجمهورية.
  • 12 صباحا يوم 29 نوفمبر..  توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات المصريين في الخارج.
  • 1 و 2 و3 ديسمبر.. انتخاب المصريين في الخارج اعتبارا من 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.
  • 12 صباحا يوم 8 ديسمبر.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات الداخل.
  • 10 و 11 و12 ديسمبر.. الانتخاب داخل مصر اعتبارا من 9 صباحا وحتى 9 مساء.
  • 13 ديسمبر.. انتهاء عملية فرز الأصوات وإعلان الحصر العددي للأصوات.
  • 14 ديسمبر.. تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة.
  • 15 و 16 ديسمبر.. البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة.
  • 18 ديسمبر.. إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية.
  • 19 ديسمبر.. استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة وتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.
  • 21 وحتى 30 ديسمبر.. تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم لها من طعون.
  • 4 يناير 2024.. توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج.
  • 5 و 6 و7 يناير.. إجراء انتخابات الإعادة في الخارج ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.
  • 7 يناير..  توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الداخل.
  • 8 و 9 و10 يناير.. إجراء انتخابات الإعادة فى الداخل ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.
  • 11 يناير.. انتهاء عملية الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات.
  • 12 يناير.. تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة.
  • 13 و 14 يناير.. البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة.
  • 16 يناير.. إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية.
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الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024
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