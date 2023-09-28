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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تعرف على شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر.

"البوابة نيوز" تستعرض شروط الترشح في الانتخابات وهي: 

  • أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
  • ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.
  • أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
  • أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
  • أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
  • ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
  • ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
  • الحصول على تزكية 20 عضوا من مجلس النواب.
  • توكيلات من 25 ألف مواطن في 15 محافظة على الأقل.
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الانتخابات الرئاسية 2024
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