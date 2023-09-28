تعرف على شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر.
"البوابة نيوز" تستعرض شروط الترشح في الانتخابات وهي:
- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.
- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
- الحصول على تزكية 20 عضوا من مجلس النواب.
- توكيلات من 25 ألف مواطن في 15 محافظة على الأقل.