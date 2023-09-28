ترامب يتهم بايدن ببيع البلاد للصين

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، "ببيع أمريكا للصين وللمتطرفين باسم البيئة"، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

جاء ذلك خلال كلمة لترامب لعمال قطاع صناعة السيارات المضربين في ميشيجان.

كما اتهم ترامب، الرئيس الأمريكي بالفساد وعدم الكفاءة، قائلا إن بايدن "يهتم بثراء أسرته فقط".

وأكد أن بايدن يقوم "بخداع العمال لكنه في الحقيقة يعمل لصالح منظمة التجارة العالمية والصين". وأضاف: "بايدن سلم قطاع السيارات الأميركي للصين وأهدى أفغانستان لطالبان".

ووعد ترامب بدعم صناعة السيارات في البلاد بمجرد فوزه في الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.