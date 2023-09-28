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الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يتهم بايدن ببيع البلاد للصين

ترامب
ترامب
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اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، "ببيع أمريكا للصين وللمتطرفين باسم البيئة"، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

جاء ذلك خلال كلمة لترامب لعمال قطاع صناعة السيارات المضربين في ميشيجان.

كما اتهم ترامب، الرئيس الأمريكي بالفساد وعدم الكفاءة، قائلا إن بايدن "يهتم بثراء أسرته فقط".

وأكد أن بايدن يقوم "بخداع العمال لكنه في الحقيقة يعمل لصالح منظمة التجارة العالمية والصين". وأضاف: "بايدن سلم قطاع السيارات الأميركي للصين وأهدى أفغانستان لطالبان".

ووعد ترامب بدعم صناعة السيارات في البلاد بمجرد فوزه في الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.

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ترامب بايدن الصين
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