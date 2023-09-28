الأمم المتحدة: عنف العصابات يتصاعد وينتشر في هايتي

يتصاعد عنف العصابات في هايتي وينتشر من العاصمة بورت أو برنس عبر وسط البلاد إلى مدينتيها الرئيسيتين الأخريين، جونايفز وكاب هايتيان، مع زيادة كبيرة في عمليات القتل والخطف والاغتصاب في الأشهر الماضية، بحسب تقرير من الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقرير جديد لمجلس الأمن الدولي، إنه تم تسجيل 2728 حالة قتل متعمد بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023 من بينهم 247 امرأة و 58 فتى و 20 فتاة، وفق ما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية الخميس.

وأوضح إن الارتفاع المستمر في جرائم القتل يرجع إلى ظهور مجموعة تعرف باسم "بوا كالي" في العاصمة في أبريل الماضي والتي تطارد العصابات. كما كشف الأمين العام للأمم المتحدة عن زيادة في عمليات الاختطاف للحصول على فدية خلال تلك الفترة، حيث تم تسجيل 1472 بلاغ، على الرغم من أنه قال إن العدد الفعلي أعلى بشكل شبه مؤكد لأن العائلات غالبا لا تبلغ السلطات عن المفقودين خوفا على سلامة الضحايا.

وقال جوتيريش، إن أعضاء العصابات يواصلون أيضا استخدام العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب الجماعي "لإرهاب السكان الخاضعين لسيطرة العصابات المتنافسة"، مشيرا إلى انه تم تسجيل 452 حالة اغتصاب خلال الفترة من أكتوبر إلى يونيو.