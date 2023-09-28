أوزبكستان: حريق هائل بعد انفجار قرب مطار طشقند

قالت وزارة الطوارئ في أوزبكستان، اليوم الخميس، إن حريقًا نجم عن انفجار قوي في مستودع قرب مطار طشقند تم احتواؤه، وصار الوضع تحت السيطرة، وفقاً لما أفادت به فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت وزارة الصحة في أوزبكستان، إن موجة الصدمات الناجمة عن الانفجار الذي وقع حطمت عشرات النوافذ في مبان سكنية مجاورة ويجري علاج بعض الأشخاص من إصابات، لكن لم تكن أي منها خطيرة، بحسب وكالة "رويترز".

ولم يتضح سبب الانفجار، فيما وردت أنباء عن حدوث "برق قوي"، وقالت الوزارة إنه تم إنشاء "مختبر خاص" في مكان الحادث للتحقيق في الانفجار.

وقالت الوزارة عبر تيليجرام "نتيجة للتصرفات السريعة لموظفي وزارة الطوارئ، تم تقليص مساحة الحريق، والوضع تحت السيطرة تماما".

وقالت إدارة مطار طشقند الدولي إن عمليات إقلاع وهبوط الرحلات الجوية بالمطار تمضي بشكل طبيعي.