استعداداً للعام الدراسي الجديد.. مد خدمات مياه الشرب والصرف إلى 25 مدرسة و13 معهد أزهري بسوهاج

اعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن قرب الانتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لعدد 25 مدرسة وعدد 13 معهد ازهرى بقيمة تبلغ 15.5 مليون جنيه وذلك قبل نهاية الاسبوع الجارى لتوفير خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى قبل بدء العام الدراسي الجديد.



واشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات انه جارى الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لعدد من المدارس منها مدرسة بيت علام الاعدادية بمركز جرجا ومدرسة الشهيد السايح الابتدائية بمركز المراغة ومدرسة كوم العرب الاعدادية بمركز طما ومدرسة الجهاد الابتدائية بمركز جهينة ومدرسة نجوع الريياينة بمركز ساقلتة ومدرسة الشهداء الابتدرئية بمركز سوهاج هذا بالاضافة الى عدد من المعاهد الازهرية منها معهد ابو سديرة الابتدائي بمركز طهطا ومعهد بنى حميل الثانوي بمركز البلينا ومعهد فتيات دار السلام بمركز دار السلام ومعهد فتيات فاوجلى بمركز ساقلتة ومعهد نزة المحزمين الابتدائي بمركز جهينة ومعهد فتيات بنى هلال بمركز المراغة.



واكد الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل انه تم رفع عينات مياه شرب من جميع المدارس والمعاهد الازهرية بالمحافظة وتم اجراء الفحص الكيماوى والبكتريولوجى والميكروسكوبى للعينات وكذلك رفع عينات من الخزانات العلوية للتاكد من مطابقتها لمواصفات جودة مياه الشرب.