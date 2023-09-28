بقيمة 4 مليارات يورو.. إسرائيل تبيع أكبر صفقة سلاح في تاريخها

يوقع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، في برلين اتفاقًا لبيع نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "آرو 3" لألمانيا.

ويهدف نظام "آرو 3" إلى توفير حماية أفضل لألمانيا وجيرانها من أي هجمات صاروخية محتملة خلال نحو عامين.

ويمكن لهذه الصواريخ الموجهة أن تدمر الصواريخ المعادية بعيدة المدى خارج الغلاف الجوي بضربة مباشرة.

ووفقًا للبيانات الإسرائيلية، تبلغ تكلفة الاتفاق نحو 4 مليارات يورو، وهي أكبر صفقة تسلح في التاريخ الإسرائيلي.

وفي الشهر الماضي، حصلت إسرائيل على إذن من الولايات المتحدة ببيع نظام آرو 3 لألمانيا، حيث يتم تطوير السلاح بشكل مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة.