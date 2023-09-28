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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق في كابل كهرباء أرضي بالفيوم دون إصابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق في كابل كهرباء أرضي قبل أن يمتد لباقي الكابلات وينتقل إلى المباني السكنية، ولم يسفر عن وجود إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بكابل كهرباء أرضي بشارع جمال عبد الناصر ببداية طريق القاهرة الفيوم، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق.

 وتمكنت من السيطرة عليه وإخماد النيران قبل إمتداده لباقي الكابلات ولم يسفر عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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