توقيع بروتوكول تعاون لتسكين القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 10:22 ص

وقع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بروتوكول تعاون مع ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وذلك في سبيل توفير الإقامات اللازمة لتسكين القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضر توقيع بروتوكول التعاون اليوم الأربعاء المهندس عادل وإلى العضو المنتدب بالشركة القابضة للسياحة والمستشار محمد عبد الواحد والمستشار عبد السلام محمود عضوي مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار شادي رياض نائب المدير التنفيذي للهيئة والمستشارين أشرف عبد الصادق ومحمد عبد العال وإنجي بدوي أعضاء الجهاز التنفيذي.