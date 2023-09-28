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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مغادرة 65 ألفًا من الأرمن لإقليم ناجورنو كاراباخ

مغادرة الأرمن
مغادرة الأرمن
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وصل أكثر من نصف أرمن منطقة ناجورنو كاراباخ، اليوم الخميس، والذين كان عددهم يبلغ 120 ألفًا، إلى أرمينيا بعد العملية العسكرية الخاطفة لأذربيجان ضد المنطقة الانفصالية، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن أكثر من 65036 شخصًا عبروا من ناجورنو كاراباخ إلى أرمينيا، بحسب وكالة "رويترز".

وشنت أذربيجان في 19 سبتمبر الجاري عملية عسكرية في كاراباخ، واصفة إياها بـ "إجراءات مكافحة الإرهاب ذات الطبيعة المحلية" لاستعادة النظام الدستوري. ووصفت يريفان ذلك بأنه عدوان، قائلة إنه لا توجد وحدات أرمينية في كاراباخ.

وفي 20 سبتمبر الجاري تم من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، وبدأ جزء من سكان إقليم كاراباخ في 24 سبتمبر الجاري في مغادرة أراضي الإقليم متوجهين إلى أرمينيا.

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