«الصحة»: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تشمل الأجانب المقيمين بمصر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين علي الزواج تقدم خدماتها للمصريين والأجانب المقيمين فى مصر .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، فى إنفوجراف تعريفى تم نشره عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن إجراءات فحص المقبلين على الزواج تتم من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج والتي تتمثل في الآتى:

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوص الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء الفحوص الطبية قبل موعد إتمام الزواج بـ 6 شهور .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن استلام النتائج الخاصة بالفحص للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل وتتم مناقشة النتائج في جلسة سرية تتسم بالسرية والخصوصية لكل من الطرفين، مشيرة إلى أن مواعيد عمل الوحدات من 9 إلى 2 ظهرا.