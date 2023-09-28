ads
الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الصحة»: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تشمل الأجانب المقيمين بمصر

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين علي الزواج تقدم خدماتها للمصريين والأجانب المقيمين فى مصر .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، فى إنفوجراف تعريفى تم نشره عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن إجراءات فحص المقبلين على الزواج تتم من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج والتي تتمثل في الآتى:

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوص الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء الفحوص الطبية قبل موعد إتمام الزواج بـ 6 شهور .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن استلام النتائج الخاصة بالفحص  للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل وتتم مناقشة النتائج في جلسة سرية تتسم بالسرية والخصوصية لكل من الطرفين، مشيرة إلى أن مواعيد عمل الوحدات من 9 إلى 2 ظهرا.

383775641_652524100392141_7770618457315887036_n
383775641_652524100392141_7770618457315887036_n
ads
وزارة الصحة والسكان مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين علي الزواج للمصريين والأجانب المقيمين فى مصر فيس بوك فحص المقبلين على الزواج
ads