تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لكفر سعد في دمياط

ترأس الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد في محافظة دمياط، اجتماع المجلس التنفيذي لمركز ومدينة كفر سعد، بحضور محمد البساطي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة، المهندس ميمي السعداوي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وحسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، ورؤساء الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة كفر سعد، ومديرى القطاعات الحكومية بنطاق المركز وعدد من مديري الإدارات بمجلس مدينة كفر سعد .

وافتتح رئيس المركز والمدينة جلسة المجلس التنفيذي بكلمه ترحيب بالحضور مقدما الشكر والتقدير لجميع الحضور وتم مناقشة العديد من الملفات كان أبرزها الآتي:

‏ناقش رئيس المركز بعض الموضوعات الخاصة بمبادرة حياة كريمة وفرش الأثاث المجمعات الحكومية وتمهيد لتشغيلها، كما ناقش رئيس المركز الخطة الاستثمارية.

وناقش رئيس المركز الاستعدادات دخول المدارس، واحتياجات المواطنين مع استمرار متابعة عمل المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة والتأكد من توافر المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد رئيس المركز، أنه سيقوم بالمرور والمتابعة لكافة القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية فى حال أى تقاعس.

كما أكد رؤساء الوحدات المحلية علي ضرورة تكتيف أعمال النظافة بمحيط ودور العبادة والمدارس وعدم السماح بوجود أية إشغالات مع الاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمدينة .

وشدد رئيس المركز على ضرورة تفعيل اللجان الخماسية من الطب البيطري والتموين والصحة والبيئة والأمن الصناعي بالتعاون مع التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تناول أيضا موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة لهم وأيضا التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوية.

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