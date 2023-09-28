بالفيديو.. تقرير عن المشروعات التنموية في محافظة أسوان

عرضت شاهندة عبد الرحيم، مذيعة قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا تليفزيونيا عن المشروعات التنموية فى محافظة أسوان، وذكر التقرير أن المحافظة تسعى لأن تكون بوابة الاستثمار فى مصر، وتم تحديث وتطوير البنية التحتية فى المحافظة بالكامل.

ولفت التقرير إلى أن المحافظة أولت اهتمامًا بالغًا بدعم تقديم الخدمات للمواطنين، وتطوير السوق السياحية وعدد من الميادين والمرافق العامة، وتنفيذ المشروع القومى "حياة كريمة"؛ إذ أسهمت حياة كريمة قى تنفيذ 200 مشروع بنسبة انتهاء بلغت 70%.

وأكد التقرير أن مشروعات "حياة كريمة" حولت أسوان إلى محافظة جاذبة للسكان، وإنشاء مجمعات خدمات للمواطنين ومجمعات أخرى للخدمات الزراعية، وحقق برنامج التأمين الصحى الشامل نقلة نوعية فى الرعاية الصحية، كما تم الإنتهاء من تسجيل 92% من المواطنين فى المشروع.

وأشار التقرير إلى أن أسوان من أولى المحافظات التى ضمت التأمين الصحى الشامل، وتجهيز 11 مستشفى و112 وحدة صحية لخدمة أكثر من 1.6 مليون مواطن.