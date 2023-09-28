لليوم الثالث.. إقبال كبير على الشهر العقاري لتفويض السيسي في دمياط

استمر توافد الأهالي لليوم الثالث على التوالي في مدينتي دمياط ودمياط الجديدة صباح اليوم الخميس، على مكاتب الشهر العقاري في قرية شطا ومدينة دمياط الجديدة لإبرام التوكيلات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة جديدة، حيث تراص المئات من أهالي محافظة دمياط، أمام مكاتب الشهر العقاري في قرية شطا وهو الشهر العقاري الرئيسي في المحافظة وأمام الشهر العقاري في مدينة دمياط الجديدة، لإبرام التفويضات واستخراجها لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

حمل الأهالي صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر أثناء الوقوف في الطوابير أمام مكاتب الشهر العقارى لعمل التوكيلات والتفويضات للرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابه دورة جديدة رئيسا للجمهورية .

من جانبها قالت نهلة عبد العزيز أمين العمل الجماهيري في حزب مستقبل وطن أمانة كفر البطيخ في محافظة دمياط، إننا توجهنا إلى مكاتب الشهر العقاري بأعداد كبيرة من أجل توقيع التفويضات تأييداً للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضافت نهلة عبد العزيز، أن أعضاء الحزب وشبابه تسابقوا إلى الشهر العقاري من أجل توقيع واستخراج التفويضات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقب انتهاء المؤتمر وبالفعل توجه أعضاء الحزب بصورة حاشدة إلى مكاتب الشهر العقاري خلال دقائق من انتهاء المؤتمر الصحفي وإعلان خريطة الجدول الزمني الانتخابات الرئاسية.

وتوافد عدد من المواطنين على مكاتب الشهر العقاري منذ الساعات الأولى من الصباح، وأشادوا بالإجراءات الميسرة لاستخراج التوكيلات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، أعلنت في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.

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