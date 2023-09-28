تحذير للعالم.. بيونج يانج: شبه الجزيرة الكورية على شفا حرب نووية

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 09:47 ص

ندد ممثل كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة بالتصرفات المتهورة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي من شأنها أن تضع شبه الجزيرة الكورية على حافة حرب نووية.

وحذر ممثل كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونج، في كلمة أمام الجمعية العامة مساء الثلاثاء، من أن شبه الجزيرة الكورية على شفا حرب نووية بسبب الأفعال المتهورة للولايات المتحدة، وأن التصرفات المتهورة والهيستيريا المستمرة للولايات المتحدة وحلفائها فيما يتعلق بالمواجهة النووية، تدفع شبه الجزيرة الكورية نحو وضع عسكري على شفا حرب نووية.

وفي مهاجمة سياسة واشنطن في شمال شرق آسيا، أدان ممثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، الوضع الحالي الخطير، الذي هو من عمل الولايات المتحدة، التي تسعى إلى تحسين طموحها في الهيمنة من خلال بكل الوسائل من خلال المبالغة في تقدير قوتهم.

بالنسبة لممثل نظام كيم جونج أون، فإن «المسئولية تقع أيضًا على عاتق القوات المحتشدة في جمهورية كوريا الجنوبية التي تسعى إلى فرض ويلات حرب نووية على أمتنا». وخلص الدبلوماسي الكوري الشمالي إلى أن سيول «مهووسة بالخضوع الطوعي للولايات المتحدة والمواجهة بين الأشقاء».