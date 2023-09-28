الدفاع الروسية: إجلاء 258 شخصا من سكان إقليم كارباخ بعد انفجار خزان وقود

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 09:40 ص

أجلت قوات حفظ السلام الروسية 258 شخصا من سكان إقليم كارباخ، أصيبوا بانفجار خزان للوقود في عاصمة الإقليم ستيباناكيرت.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان، اليوم الخميس - أن المروحيات التابعة لقوات حفظ السلام الروسية قامت بعملية الإسعاف الجوي وإجلاء مدنيي الإقليم الذين أصيبوا في انفجار الوقود في ستيباناكيرت، مضيفة أنه تم تنفيذ 42 رحلة جوية؛ حيث أجلت قوات حفظ السلام الروسية 258 شخصا بمن فيهم المصابون من المركز الطبي الجمهوري في ستيباناكيرت".

وأشارت إلى أن المدنيين تم نقلهم من مدينة ستيبانوكيرت إلى مستشفيات أرمينية، مضيفة أن قوات حفظ السلام الروسية تواصل تنفيذ مهامها في كارباخ، وعلى اتصال دائم مع باكو وستيباناكيرت؛ لمنع إراقة الدماء وضمان الأمن ومراعاة القانون الإنساني تجاه المدنيين.

جدير بالذكر أنه وقع انفجار، مساء الاثنين الماضي، في مستودع للبنزين بالقرب من الطريق السريع (ستيباناكيرت- أسكيران)، ما أسفر عن مقتل 68 شخصا، وإصابة العشرات.