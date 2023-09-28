تراجع أسعار الذهب بداية تداولات اليوم الخميس 28 سبتمبر 2021

انخفضت أسعار الذهب في أسواق ومحلات الصاغة المصرية ، في بداية تعاملات، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، متأثرة بتراجع اسعاره في البورصات العالنية ، بعد تراجع سعر الأوقية تراجعًا حادًا في البورصة العالمية، نتيجة احتفاظ الدولار بقوته بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي، والتي تشير لاحتمالية الاستمرار في رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام،

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,190 جنيها للبيع و 2,200 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,503 جنيها للبيع و 2,514 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,877 جنيها للبيع و 1,886 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,460 جنيها للبيع و 1,467 جنيها للشراء.

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في الصاغة نحو 1257.25 جنيه للبيع، و1251.5 جنيه للشراء.

بينما بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 942.75 جنيه للبيع، و938.5 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 17,520 جنيها للبيع و 17,600 جنيها للشراء. والأونصة حوالي 77,839 جنيها للبيع 78,194 جنيها للشراء.

وبلغ كيلو الذهب حوالي 2,502,857 جنيها للبيع، و 2,514,286 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 الأعلى في السوق، ليسجل اليوم 17,520 جنيها

وعند شراء المشغولات الذهبية، يضاف الي سعرها المصنعية و الدمغة ، و التي تختلف من تاجر لاخر و من منطقة لاخري و ايضا من محافظة لاخري، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع الذهب وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي الذهب ، أما عند حساب سعر المصنعية على السبائك، فيتم إضافة مصنعية تبدأ من 35 جنيها لكل جرام للتي تزن أكثر من 100 جرام، اما الأقل فيكون مثل المشغولات.

وفي البورصات العالمية ، انهار سعر الذهب على مستوى العالم بشكل غير مسبوق، إذ سجلت الأوقية في بورصة نيويورك في العقود الفورية 1,877.03 دولار ، بعد 1923 قبل ساعات .