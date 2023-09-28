رئيس «مياه الجيزة»: رصد 2200 وصلة خلسة خلال أغسطس

أسفرت الحملات التي شنتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، خلال شهر أغسطس، عن رصد 2200 وصلة مياه شرب وصرف صحي خلسة، بكافة مدن وقرى محافظة الجيزة.

وأشار المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى رصد 1170 وصلة بمناطق: أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط، 300 وصلة بمنطقة الهرم، 130 وصلة بمنطقة الكيت كات، 360 وصلة بالصف وأطفيح، 240 وصلة بصفط اللبن وكرداسة.

وأوضح المهندس منصور بدوي، أن الشركة تتصدى بكل حزم لمثل هذه التعديات، مشيراُ إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ورفع الوصلات الغير قانونية حيال المتعدين، وإتمام شروط التصالح وفقاً للائحة الشركة.

ولفت بدوي، إلى التأثيرات السلبية للتعدي على شبكات المياه والصرف الصحي، موضحاً أن توصيل المياه بطريقة غير قانونية وفنية صحيحة يتسبب في تلوث المياه، ونقص جودة وكميات المياه المفترض وصولها لجمهور عملاء الشركة.

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن مرفقا مياه الشرب والصرف الصحي ملك كل مواطن، لافتاً إلى الجهود المبذولة والتحديات التي تواجهها الدولة في سبيل توفير كوب مياه نظيف لكافة المواطنين، منوهاً بأن تلك التعديات تعرض ممتلكات الدولة للإتلاف والتهرب من دفع مقابل الانتفاع بالخدمات، مؤكداً استمرار حملات رصد الوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.